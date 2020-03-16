Сайт Госуслуг будет информировать россиян о размере их будущей пенсии

Со следующего года пенсии в России планируют начислять автоматически — без заявления от граждан и сбора дополнительных документов. Это станет возможным, благодаря цифровым технологиям, сообщили «Известиям» в Министерстве труда и социальной защиты. Ведомство готовит в Госдуму соответствующий законопроект. Документ предполагает, что россияне, начиная с 45 лет, через портал Госуслуг раз в три года, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере будущей пенсии.

В Минтруде отметили, что социальные выплаты по инвалидности также будут назначать автоматически — на основании сведений в Федеральном реестре инвалидов. Фракции Госдумы уже заявили, что готовы поддержать инициативу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минтруд предложил ввести беззаявительный механизм назначения пенсий.