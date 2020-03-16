Москвичка «забыла» в теле своего возлюбленного морковь

Жительница Москвы «забыла» в теле своего возлюбленного морковь. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 15 марта в квартире одного из домов на улице Прошлякова в районе Строгино.

43-летний мужчина, почувствовав дискомфорт в кишечнике, вызвал скорую помощь. Врачи доставили его в проктологическое отделение больницы. Узкие специалисты в оперативном порядке установили причину недомогания пациента. Ею оказалась целая морковь, которую заботливая сожительница, по неведомым причинам, оставила в теле своего мужчины.

Медики сообщили о произошедшем в правоохранительные органы. Местный участковый инициировал проверку. О состоянии пациента не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фаллоимитатор стал причиной загадочной смерти женщины на Кубани.