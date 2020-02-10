Фаллоимитатор стал причиной загадочной смерти женщины на Кубани

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Игорь Рязов
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Бездыханное тело любительницы острых ощущений привез в больницу неизвестный мужчина.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков

Жительница Краснодарского края скончалась из-за пустотелого фаллопротеза. Как стало известно 5-tv.ru, ее тело в больницу привез мужчина.

Инцидент произошел 5 февраля в станице Павловская. Утром к зданию центральной районной больницы подъехал автомобиль. Водитель передал медикам лежащее в нем тело мертвой женщины. Видимых признаков насильственной смерти на нем не было.

Спустя два дня врачи подготовили свидетельство о смерти. Из него следует, что причиной кончины 42-летней женщины стал сепсис. Его вызвала рана в брюшной полости. У места травмы было обнаружено инородное тело — пустотелый фаллопротез.

Обстоятельства смерти женщины выясняются.

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