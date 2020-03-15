«Радикулит замучил?» — Фанаты раскритиковали фото Ходченковой с полуобнаженной грудью
Снимок актрисы со шпагой понравился не всем поклонникам.
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Фото, видео: Instagram @svetlana_khodchenkova
Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками фотографией, сделанной для обложки одного из модных глянцевых журналов. На снимке, который 37-летняя актриса выложила на своей странице в Instagram, она стоит, выгнув спину, опираясь на эфес шпаги. Асимметричный наряд Светланы с открытой спиной в такой позе оставляет полуобнаженной грудь.
У большинства подписчиков фотография вызвала восторг, пишет издание «Утро.ру».
«Две шпаги! Я знаю какая прочнее».
«Даже представить не могла, что набочник и саблю можно так сексуально преподнести. Это очень красиво».
«Вот так выглядит совершенство!» — восхищаются фанаты.
Однако снимок понравился не всем, кое-кто нашел позу актрисы неестественной.
«Как будто спину прихватило, без обид…»
«Радикулит замучил?»
«Не самое удачное фото. Но все равно вас люблю», — пишут недовольные.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Светлана Ходченкова продемонстрировала идеальную фигуру, опубликовав фото в бикини с отдыха в ОФЭ.
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