Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками фотографией, сделанной для обложки одного из модных глянцевых журналов. На снимке, который 37-летняя актриса выложила на своей странице в Instagram, она стоит, выгнув спину, опираясь на эфес шпаги. Асимметричный наряд Светланы с открытой спиной в такой позе оставляет полуобнаженной грудь.

Instagram @svetlana_khodchenkova

У большинства подписчиков фотография вызвала восторг, пишет издание «Утро.ру».

«Две шпаги! Я знаю какая прочнее».

«Даже представить не могла, что набочник и саблю можно так сексуально преподнести. Это очень красиво».

«Вот так выглядит совершенство!» — восхищаются фанаты.

Однако снимок понравился не всем, кое-кто нашел позу актрисы неестественной.

«Как будто спину прихватило, без обид…»

«Радикулит замучил?»

«Не самое удачное фото. Но все равно вас люблю», — пишут недовольные.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Светлана Ходченкова продемонстрировала идеальную фигуру, опубликовав фото в бикини с отдыха в ОФЭ.