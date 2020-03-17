Александр Малинин перенес концерты из-за состояния здоровья
Певец опубликовал видео с извинениями в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @alexandr_malinin
Народный артист РФ певец Александр Малинин перенес концерты из-за плохого состояния здоровья. Исполнитель опубликовал видео в Instagram.
«У меня очень сильно поднялось давление. Но сейчас чувствую себя удовлетворительно», — поведал 61-летний артист.
Малинин также признался, что очень расстроен сложившимися обстоятельствами и выразил надежду на скорое выздоровление.
«До встречи на моих концертах», — завершил он пост на оптимистичной ноте.
Известно, что у Малинина с 14 по 17 марта намечены выступления в Белгороде, Воронеже, Липецке и Тамбове, — все они переносятся.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Малинин прокомментировал возвращение Натальи Ветлицкой и Жанны Агузаровой в шоу-бизнес.
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