«Торжество живого звука!» — Пугачева, Долина и Вайкуле пошутили про фонограмму — видео
Популярных исполнительниц снял на камеру Максим Галкин.
Фото: instagram @allapugachevaandherfamily
В фанатском Instagram-аккаунте Аллы Пугачевой опубликовали уморительные кадры, на которых поп-дива снялась в компании любимых подруг Ларисы Долиной и Лаймы Вайкуле. Популярных исполнительниц на камеру запечатлел супруг Примадонны Максим Галкин.
В ролике Алла Пугачева сначала открывает рот «под фонограмму» Ларисы Долиной. Потом Лайма Вайкуле «исполняет» песню голосом Максима Галкина. При этом певицы постоянно интересуются друг у друга — вживую они поют или «под фанеру»?
«Торжество живого звука!» — заявила Вайкуле.
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Поклонники творчества Аллы Борисовны пришли в полный восторг от опубликованных кадров. Ролик быстро набрал около 200 тысяч просмотров и более шести сотен восхищенных комментариев пользователей.
«Супер-девчонки, молодцы что устраиваете баттлики!»
«Такие прикольные!»
«Хулиганки! Молодцы, не скучаете»;
«Три богини», — написали фолловеры.
Алла Пугачева обожает размещать в соцсети забавные ролики, снятые вместе с друзьями. Недавно певица показала, как сходила на дискотеку в компании Вайкуле. Потом разместила кадры, на которых ее звездная подруга уморительно зажигает с Максимом Галкиным. А однажды знаменитость даже продемонстрировала максимально ироничную пародию на «благословление» Светланы Лободы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева и Галкин впервые спели на сцене вместе с Вайкуле.
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