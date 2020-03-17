В фанатском Instagram-аккаунте Аллы Пугачевой опубликовали уморительные кадры, на которых поп-дива снялась в компании любимых подруг Ларисы Долиной и Лаймы Вайкуле. Популярных исполнительниц на камеру запечатлел супруг Примадонны Максим Галкин.

В ролике Алла Пугачева сначала открывает рот «под фонограмму» Ларисы Долиной. Потом Лайма Вайкуле «исполняет» песню голосом Максима Галкина. При этом певицы постоянно интересуются друг у друга — вживую они поют или «под фанеру»?

«Торжество живого звука!» — заявила Вайкуле.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алла Пугачева (@allapugachevaandherfamily) 15 Мар 2020 в 2:50 PDT

Поклонники творчества Аллы Борисовны пришли в полный восторг от опубликованных кадров. Ролик быстро набрал около 200 тысяч просмотров и более шести сотен восхищенных комментариев пользователей.

«Супер-девчонки, молодцы что устраиваете баттлики!»

«Такие прикольные!»

«Хулиганки! Молодцы, не скучаете»;

«Три богини», — написали фолловеры.

Алла Пугачева обожает размещать в соцсети забавные ролики, снятые вместе с друзьями. Недавно певица показала, как сходила на дискотеку в компании Вайкуле. Потом разместила кадры, на которых ее звездная подруга уморительно зажигает с Максимом Галкиным. А однажды знаменитость даже продемонстрировала максимально ироничную пародию на «благословление» Светланы Лободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева и Галкин впервые спели на сцене вместе с Вайкуле.