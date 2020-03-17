Взрыв под Смоленском устроили пьяные рыбаки

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Марина Неруцких
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Мужчины мастерили «бомбу», с которой планировали отправиться на рыбалку.

Фото: РИА Новости

Взрыв в частном доме в Смоленской области произошел по вине пьяных рыбаков. Как сообщает РЕН ТВ, по предварительным данным, мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили пойти на рыбалку, вооружившись самодельным взрывпакетом.

Любители нетрадиционных методов рыбного лова начинили бутылку различными ингредиентами, которые, вступив в химическую реакцию между собой сдетонировали.

В результате взрыва «химики» получили ранения груди, у одного из пострадавших сломана нога.

По информации Интерфакса, правоохранительные органы инициировали проверку по данному происшествию. Агентство уточняет, что факт взрыва правоохранители пока не подтвердили

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в деревне Раковка Смоленской области в частном доме прогремел взрыв

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