Взрыв под Смоленском устроили пьяные рыбаки

Взрыв в частном доме в Смоленской области произошел по вине пьяных рыбаков. Как сообщает РЕН ТВ, по предварительным данным, мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили пойти на рыбалку, вооружившись самодельным взрывпакетом.

Любители нетрадиционных методов рыбного лова начинили бутылку различными ингредиентами, которые, вступив в химическую реакцию между собой сдетонировали.

В результате взрыва «химики» получили ранения груди, у одного из пострадавших сломана нога.

По информации Интерфакса, правоохранительные органы инициировали проверку по данному происшествию. Агентство уточняет, что факт взрыва правоохранители пока не подтвердили

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в деревне Раковка Смоленской области в частном доме прогремел взрыв.