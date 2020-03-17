Американская бизнесвумен и фотомодель Ким Кардашьян решила покорить сеть новым соблазнительным фото. Звезда реалити-шоу продемонстрировала подписчикам в Instagram свежий весенний образ. На снимке красавица в легкой блузе с цветочным принтом позирует на фронтальную камеру, мило надув губки.

«Посылаю всем много любви сегодня!» — подписала пост знаменитость.

Подписчики Ким Кардашьян решили пошутить над жизнеутверждающей подписью, которой звезда сопроводила снимок. Зная, что знаменитость является владелицей баснословного состояния, вместо любви юзеры решили попросить у нее кое-что другое.

«Лучше пошли денег!»

«Можешь прислать мне немного кэша?» — написали пользователи.

Несмотря на ироничные замечания некоторых подписчиков, большинству фотография Ким Кардашьян пришлась по душе. За несколько часов снимок набрал более 1,6 миллиона отметок «мне нравится» и порядка десяти тысяч комментариев пользователей.

Instagram @kimkardashian

«Богиня!»

«Самая красивая женщина на планете»;

«Такая естественная тут», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ослепительный наряд Ким Кардашьян подчеркнул ее аппетитные формы.