«Лучше денег!» — Кардашьян высмеяли из-за ее желания «послать всем много любви»
Фотомодель всего лишь хотела поднять настроение подписчикам милым селфи.
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Фото, видео: Instagram @kimkardashian
Американская бизнесвумен и фотомодель Ким Кардашьян решила покорить сеть новым соблазнительным фото. Звезда реалити-шоу продемонстрировала подписчикам в Instagram свежий весенний образ. На снимке красавица в легкой блузе с цветочным принтом позирует на фронтальную камеру, мило надув губки.
«Посылаю всем много любви сегодня!» — подписала пост знаменитость.
Подписчики Ким Кардашьян решили пошутить над жизнеутверждающей подписью, которой звезда сопроводила снимок. Зная, что знаменитость является владелицей баснословного состояния, вместо любви юзеры решили попросить у нее кое-что другое.
«Лучше пошли денег!»
«Можешь прислать мне немного кэша?» — написали пользователи.
Несмотря на ироничные замечания некоторых подписчиков, большинству фотография Ким Кардашьян пришлась по душе. За несколько часов снимок набрал более 1,6 миллиона отметок «мне нравится» и порядка десяти тысяч комментариев пользователей.
«Богиня!»
«Самая красивая женщина на планете»;
«Такая естественная тут», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ослепительный наряд Ким Кардашьян подчеркнул ее аппетитные формы.
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