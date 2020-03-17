«Я технарь»: Министр образования Мурманской области объяснила ошибки в постах

Министр образования и науки Мурманской области Анна Головина на своей странице в Instagram попыталась объяснить причины орфографических и пунктуационных ошибок в своих постах.

Жители региона уличили чиновницу в неграмотности после первого опубликованного ей отчета. Анна Головина допустила в тексте поста целых восемь ошибок.

Глава мурманского Минобра поблагодарила подписчиков за внимательность и пообещала быть более скрупулезной в этих вопросах.

Instagram @anna_germanovna_golovina

«Спасибо всем, кто указал на ошибки! Я технарь, физик-математик, но это, конечно, не оправдание. Каждый имеет право на ошибку, но это точно не самое лучшее, что может случиться с министром образования. Буду внимательнее! Больше не буду писать посты на бегу и отвлекаться», — написала Анна Головина.

Анна Головина была назначена на должность министра образования и науки Мурманской области около месяца назад. До этого чиновница работала в Чувашском госуниверситете имени Ульянова в качестве начальника управления проектной деятельности.

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