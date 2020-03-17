Голая Леди Гага в образе киборга снялась для обложки глянцевого журнала

Американская певица Леди Гага снялась обнаженной для обложки глянцевого журнала Paper. В преддверии выхода нового альбома 33-летняя суперзвезда дала изданию большое интервью. Исполнительница откровенно рассказала о боли, которую вынуждена была перенести.

Артистка опубликовала в Instagram несколько снимков из большой фотосессии. На них знаменитость предстала в образе киборга, проводами подключенного к какому-то жуткому механизму.

«Я согласна быть обнаженной, несмотря на присутствующих в этой комнате. Считаю, что мы делаем искусство, это не порнография», — уверенно заявила поп-дива.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 16 Мар 2020 в 2:35 PDT

Леди Гага рассказала, как в 19 лет пережила изнасилование. С тех пор, в ее сознании постоянно присутствует нечто, отравляющее жизнь.

«У меня не было психиатра. У меня не было доктора, который бы помог мне пройти через это», — поделилась звезда.

Певица утверждает, что несколько лет назад доктора поставили ей диагноз «фибромиалгия». Некоторые называют этот недуг «невидимой болезнью», ведь у него нет внешних симптомов, кроме тех, что испытывает сам пациент, в частности, непрекращающаяся боль во всем теле.

«Эта болезнь вызывает много споров. Некоторые люди верят в ее существование, а некоторые нет. По сути, мой мозг испытывает стресс, а тело болит. Я злюсь на свое тело, злюсь на свое состояние», — рассказала знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британка прославилась в интернете, перепев Леди Гагу.