«Наши молитвы услышаны!» — Little Big возьмут «пухляша» на «Евровидение»
Музыканты петербургской рейв-группы обрадовали многочисленных фанатов новостью о том, что актер Дмитрий Красилов отправится вместе с ними в Роттердам.
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Фото, видео: Instagram @littlebigband, @dimakrasilove
Петербургская рейв-группа Little Big возьмет с собой на «Евровидение» полюбившегося народу актера Дмитрия Красилова, известного как «пухляш в голубом». Этой новостью участники коллектива обрадовали многочисленных поклонников в Instagram.
«Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на „Евровидение“? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!» — объявили музыканты.
Красилов покорил сердца миллионов интернет-пользователей после публикации на YouTube клипа Uno. По мнению многих, включая иностранных блогеров, его забавный танец — главная изюминка ролика для «Евровидения». На сайте Change.org даже появилась петиция с требованием отправить артиста на музыкальный конкурс вместе с группой. «Пухляш» стал героем многочисленных мемов уже в первый день выхода клипа. На этот момент его посмотрели 29 миллионов человек.
«Ура! Наши молитвы услышаны!»
«Ради этого поста стоило жить»;
«Самая лучшая новость за сегодня!» — отреагировали фанаты на пост Little Big.
При этом многие озадачились другим вопросом: как быть с общим количеством выступающих? По правилам «Евровидения», в момент исполнения номера на сцене должны находиться не больше шести человек. Красилов получается седьмым. Пока артисты не озвучивают, каким образом они решат эту задачу, и в каком качестве «пухляш» поедет с ними в Роттердам. Не исключено, что эту интригу они постараются сохранить до конца.
65-й конкурс «Евровидение-2020» пройдет в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая.
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