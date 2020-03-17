Работники Курской АЭС поддержали челлендж в поддержку Little Big

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Василий Заика
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Энергетики станцевали под трек UNO на «пятаке» действующего атомного реактора.

Фото: ВКонтакте @kkunpp

Тема:
Little Big

Сотрудники Курской атомной электростанции решили поддержать челлендж в поддержку петербургской группы Little Big, которая представит Россию на международном конкурсе «Евровидение-2020».

Работники АЭС в спецодежде и касках коллективно станцевали под трек UNO на «пятаке» действующего атомного реактора РБМК. Видеоролик энергетики выложили в группу предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Пользователи положительно отреагировали на импровизацию, отметив творческий потенциал сотрудников.

«Класс! Молодцы, ребята!»

«Супер! Атомная сила вперед!»

«Парень в первом ряду — прирожденный танцор! Прикольно!»

«Очень круто!»

«В синей каске — красавец! Браво!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники Ленинградской АЭС станцевали под Little Big.

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