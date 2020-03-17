Работники Курской АЭС поддержали челлендж в поддержку Little Big
Энергетики станцевали под трек UNO на «пятаке» действующего атомного реактора.
Фото: ВКонтакте @kkunpp
Сотрудники Курской атомной электростанции решили поддержать челлендж в поддержку петербургской группы Little Big, которая представит Россию на международном конкурсе «Евровидение-2020».
Работники АЭС в спецодежде и касках коллективно станцевали под трек UNO на «пятаке» действующего атомного реактора РБМК. Видеоролик энергетики выложили в группу предприятия в социальной сети «ВКонтакте».
Пользователи положительно отреагировали на импровизацию, отметив творческий потенциал сотрудников.
«Класс! Молодцы, ребята!»
«Супер! Атомная сила вперед!»
«Парень в первом ряду — прирожденный танцор! Прикольно!»
«Очень круто!»
«В синей каске — красавец! Браво!» — пишут юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сотрудники Ленинградской АЭС станцевали под Little Big.
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