Двое мужчин избили молодого человека в московском баре. Охранники заведения утверждают, что жертва нападения пострадал за то, что оскорбил официантку.

Видео происшествия оказалось в распоряжение 5-tv.ru. На кадрах видно, как два человека стоят у столика другой компании и что-то выясняют. В какой-то момент одного из сидящих за столом начинают бить по лицу.

Ситуацию прокомментировал источник в правоохранительных органах. Он утверждает, что нападавшими были 20-летний и 31-летний граждане.

«В ходе внезапно возникших неприязненных отношений, имея умысел на причинение телесных повреждений, умышленно нанесли многочисленные удары кулаком в область лица гражданина Н., 2000 года рождения», — сообщили в полиции.

Известно, что в результате нападения у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом нижней стенки правой орбиты и ушиб мягких тканей головы.

Действия нападавших квалифицируются как причинение вреда здоровью средней тяжести. Им вынесена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудника ресторана избили прикладом автомата в Москве.