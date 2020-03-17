Мужчину избили за хамство официантке в московском баре — видео
У 20-летнего пострадавшего диагностировали сотрясение мозга.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Двое мужчин избили молодого человека в московском баре. Охранники заведения утверждают, что жертва нападения пострадал за то, что оскорбил официантку.
Видео происшествия оказалось в распоряжение 5-tv.ru. На кадрах видно, как два человека стоят у столика другой компании и что-то выясняют. В какой-то момент одного из сидящих за столом начинают бить по лицу.
Ситуацию прокомментировал источник в правоохранительных органах. Он утверждает, что нападавшими были 20-летний и 31-летний граждане.
«В ходе внезапно возникших неприязненных отношений, имея умысел на причинение телесных повреждений, умышленно нанесли многочисленные удары кулаком в область лица гражданина Н., 2000 года рождения», — сообщили в полиции.
Известно, что в результате нападения у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом нижней стенки правой орбиты и ушиб мягких тканей головы.
Действия нападавших квалифицируются как причинение вреда здоровью средней тяжести. Им вынесена мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудника ресторана избили прикладом автомата в Москве.
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