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  4. Сотрудника ресторана избили прикладом автомата в Москве

Сотрудника ресторана избили прикладом автомата в Москве

, 8:27 51

Ранее очевидцы сообщали о стрельбе в ресторане «Мерси Баку», однако эта информация не подтвердилась.

Фото: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media

Сотрудника ресторана «Мерси Баку» избили в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, в помещение общепита ворвались двое неизвестных мужчин и стали громить все на своем пути.

Инцидент произошел рано утром 30 сентября. В ресторане в тот момент находился только пострадавший, его нападавшие избили прикладом автомата по голове. Мужчину госпитализировали.

Злоумышленники с места происшествия скрылись, полицейские ведут их розыск.

Ранее появилась информация, что мужчина открыл стрельбу в ресторане, однако она не получила подтверждения.

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