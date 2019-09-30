Сотрудника ресторана избили прикладом автомата в Москве

Сотрудника ресторана «Мерси Баку» избили в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, в помещение общепита ворвались двое неизвестных мужчин и стали громить все на своем пути.

Инцидент произошел рано утром 30 сентября. В ресторане в тот момент находился только пострадавший, его нападавшие избили прикладом автомата по голове. Мужчину госпитализировали.

Злоумышленники с места происшествия скрылись, полицейские ведут их розыск.

Ранее появилась информация, что мужчина открыл стрельбу в ресторане, однако она не получила подтверждения.