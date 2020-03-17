Блогер Диденко в шоке от новостей о «любовнице» погибшего мужа

Блогер Катерина Диденко ужаснулась тому, как коверкают правду о ней некоторые СМИ. В сторис Instagram она выложила скриншот новости с заголовком: «Блогерша Диденко, муж которой погиб под сухим льдом, съехалась с его любовницей».

«Как вам новость? Сама в шоке. Люди, делающие новости, не разбираются в ситуации. А зато народ верит», — прокомментировала кадр Диденко.

Instagram @didenko.katerina

Действительно, текст, заголовок к которому привлек внимание Катерины, содержит фактологическую ошибку. В нем идет речь не о Катерине Диденко, а об одной из гостей вечеринки, закончившейся трагедией. Как писал ранее 5-tv.ru, на дне рождения блогера был некий Юрий Алферов. Он посетил тусовку в компании любовницы Елены Переверзевой. К несчастью, праздник оказался для мужчины последним. Его законная супруга Екатерина после гибели мужа съехалась с его любовницей. Об этом сообщила разлучница семьи в Instagram.

«Катя сейчас переехала ко мне. Мы главная опора и поддержка друг друга. Я ее люблю», — заявила Переверзева.

Instagram @pereverzeva_lena

Как верно заметила блогер Диденко, не все представители прессы уловили тонкие нюансы произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Диденко впервые с момента гибели мужа на вечеринке с сухим льдом опубликовала позитивный пост.