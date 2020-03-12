Стали известны новые подробности личной жизни участников трагической вечеринки с сухим льдом в столичной сауне. Установлено, что супруга одного из погибших мужчин съехалась с его любовницей.

Скончавшийся на дне рождения блогерши 24-летний Юрий Алферов пришел на злополучную тусовку отнюдь не в компании законной жены Екатерины. На мероприятие жертва трагедии явился вместе с подругой сердца Еленой Переверзевой. Последняя раскрыла тайны любовного треугольника в своем Instagram.

«Катя сейчас переехала ко мне. Мы главная опора и поддержка друг друга. Я ее люблю», — заявила любовница погибшего мужчины.

Instagram @pereverzeva_lena

Елена Переверзева рассказала, что познакомилась с Юрием Алферовым и его женой Екатериной на одной из секс-тусовок в Москве.

«На той вечеринке все были в черном. Примерно 300 человек. Огромный танцпол, бар, зона Шибари (связывание), порка, VR-роrno, зона чайных церемоний и еще много чего, даже отдельная комната для тех, кому захотелось прямо здесь и сейчас…», — откровенно поведала пассия супругов.

Переверзева утверждает — она никогда бы не подумала «что существуют такие тусовки» и на одной из них она познакомится «со своим будущим мужчиной». Девушка попросила аудиторию не набрасываться на нее с критикой.

«Для большинства из вас это звучит дико, но просто на секунду перестаньте осуждать троих взрослых людей, которые никому не причиняли зла, а просто были счастливы вместе. Так счастливы, как никогда раньше. Две девушки потеряли своего любимого мужчину», — цитирует Елену Ruposters.ru.

Трагедия произошла в столичном банном комплексе. В день рождения блогера Екатерины Диденко в бассейн закинули 25 килограммов сухого льда. Из-за химической реакции трое, в их числе муж именинницы, скончались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Диденко запостила свадебное видео на девятый день со смерти мужа.