Певица Юлианна Караулова поделилась с подписчиками наблюдением, что в магазинах из продажи пропала гречка. Она написала ироничный пост, в котором посмеялась над этой незадачей.

«Отчаянная домохозяйка, которая закупилась продуктами на сто лет вперед (но это не точно), но не купила самое главное — гречку. Ее нет!» — написала звезда.

Чтобы не переживать из-за такого неожиданного дефицита простой еды, девушка сделал забавное фото себя, лежащей в модных сапожках на полу. Также она заметила, что могла бы сделать рекламу паркета, но в виду отсутствия столь простых товаров как гречка, он скорее всего останется невостребованным.

Поклонники оценили юмор певицы и пошутили в ответ.

«Говорят есть жертвы вируса, кого-то завалило мешками с гречкой»;

«Какой нафиг вирус, когда такие ножки! Уфф! Ну, прям балуешь», — писали фанаты.

В городах России действительно наблюдается дефицит гречки. Однако он связан не с нехваткой продовольствия, а с нетипичным спросом на крупу из-за коронавируса. Граждане России начали массово запасаться продуктами с длительным сроком хранения, несмотря на то, что власти страны заверили, что перебоев с продовольствием не будет.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне зря торопятся накупить гречки — диетологи выявили опасные свойства крупы.