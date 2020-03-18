«Это отражение моей сущности»: сын Королевой объяснил странный выбор псевдонима
Архип Глушко выделил три причины, почему решил назвать себя «Греком».
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @grek_grex
Архип Глушко, сын певицы Наташи Королевой и ее мужа Сергея «Тарзана» Глушко, объяснил поклонникам странный выбор псевдонима. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.
«Многие уже успели мне задать вопрос: „А почему Грек?“ Возможно, у некоторых я ассоциируюсь больше с Азией или Японией. Конечно, я безмерно люблю Азию, но это только маленькая часть моих интересов», — начал объяснение юный артист.
Далее он выделил три причины, почему решил называть себя «Греком». Во-первых, его имя Архип имеет греческие корни, во-вторых, он любит философию Древней Греции, в-третьих, из-за «очень расширенного сознания» ее жителей.
«Поэтому этот псевдоним для меня как стиль жизни, а не национальность. Можно сказать, что это отражение моей сущности. Может, пока не совсем понятно, что именно это значит, но я буду медленно раскрывать вам смысл этого названия и, будто цветок, медленно буду распускаться сам», — подытожил 18-летний Архип.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Наташи Королевой записал свой первый трек. Он уверен, что песня с названием «Бутылка вина» особенно актуальна во время эпидемии коронавируса.
Нашли ошибку?