«Это отражение моей сущности»: сын Королевой объяснил странный выбор псевдонима

Архип Глушко, сын певицы Наташи Королевой и ее мужа Сергея «Тарзана» Глушко, объяснил поклонникам странный выбор псевдонима. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

«Многие уже успели мне задать вопрос: „А почему Грек?“ Возможно, у некоторых я ассоциируюсь больше с Азией или Японией. Конечно, я безмерно люблю Азию, но это только маленькая часть моих интересов», — начал объяснение юный артист.

Далее он выделил три причины, почему решил называть себя «Греком». Во-первых, его имя Архип имеет греческие корни, во-вторых, он любит философию Древней Греции, в-третьих, из-за «очень расширенного сознания» ее жителей.

«Поэтому этот псевдоним для меня как стиль жизни, а не национальность. Можно сказать, что это отражение моей сущности. Может, пока не совсем понятно, что именно это значит, но я буду медленно раскрывать вам смысл этого названия и, будто цветок, медленно буду распускаться сам», — подытожил 18-летний Архип.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Наташи Королевой записал свой первый трек. Он уверен, что песня с названием «Бутылка вина» особенно актуальна во время эпидемии коронавируса.