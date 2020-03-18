Водитель BMW, летевший на высокой скорости, насмерть сбил пешехода в Петербурге
Авария произошла на Петергофском шоссе в Красносельском районе города.
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Фото, видео: 5-tv.ru, www.globallookpress.com
Смертельное ДТП произошло в Красносельском районе Санкт-Петербурге этой ночью. Возле дома № 1/1 на Петергофском шоссе, по предварительным данным, водитель BMW сбил пешехода.
Как пишет 78.ru со ссылкой на данные пресс-службы УГИБДД по региону, мужчина переходил дорогу в неположенном месте и при этом не смотрел по сторонам. В результате от полученных травм он скончался.
Что касается водителя иномарки, то он ехал довольно быстро, хотя, возможно, без превышения скоростного режима. Пешеход двигался по неосвещенному участку дороги. Отмечается, что у автомобилиста большой стаж — он за рулем уже 11 лет.
В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре автомобиля, в том числе грузовик и рейсовый автобус, столкнулись на трассе в Свердловской области.
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