Porsche жены миллиардера разбился в Петербурге

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 29 0

По предварительным данным, в момент столкновения за рулем мог находиться водитель семьи.

Фото, видео: Известия/Телеканал "78"; 5-tv.ru

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Porsche жены миллиардера Войтенкова попал в ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге Porsche Panamera GTS жены миллиардера Войтенкова попал в ДТП на Петроградской стороне. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Владелицей Porsche Panamera GTS, который влетел в столб на Каменноостровском проспекте, оказалась супруга крупного бизнесмена Евгения Войтенкова. Мужчина известен как известного отеля в Северной столице.

Супруга бизнесмена подтвердила, что авария действительно произошла, однако от дальнейших комментариев отказалась. По предварительным данным, за рулем в момент столкновения мог находиться водитель семьи Войтенковых.

До этого на Страстном бульваре в Москве автомобиль с людьми разбился, влетев в грузовик. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черная машина на скорости врезается в автомобиль, задевает грузовик, подлетает в воздух и переворачивается. На записи также заметно, как в момент аварии разлетаются детали автомобиля.

Ранее 5-tv.ru ссообщал, что немецкий автопроизводитель Porsche отзовет более 173 тысячи автомобилей из-за неисправности камеры заднего вида, изображение с которой не выводилось на экран. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA).

По информации регулятора, под отзыв попали модели Cayenne, Cayenne E-Hybrid, 911, Taycan и Panamera 2024–2025 годов выпуска, а также Panamera E-Hybrid 2025 модельного года. В NHTSA отметили, что данные автомобили не соответствовали требованиям Федерального стандарта безопасности дорожного движения.

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