Видео: иномарку разорвало пополам в результате массового ДТП с грузовиком и автобусом
Авария на трассе в Свердловской области унесла жизни трех человек.
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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь, 5-tv.ru
Четыре автомобиля, в том числе грузовик и рейсовый автобус, столкнулись на трассе в Свердловской области. 5-tv.ru публикует видео с места массового ДТП.
Авария произошла на 309 километре автодороги Р-242 «Пермь — Екатеринбург» неподалеку от города Первоуральск. Здесь столкнулись рейсовый автобус, ехавший из Красноуфимска в Екатеринбург, две легковушки — Kia Rio и LADA Largus — и один грузовой автомобиль марки Isuzu.
В результате ДТП погибли три человека — водитель и двое пассажиров автомобиля Kia Rio. Травмы получил ребенок, ехавший в автомобиле LADA Largus. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет: всего в нем находились 16 человек. Путь в Екатеринбург они продолжат на резервном транспорте.
По предварительной информации, авария произошла из-за водителя Kia Rio. Он выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с LADA Largus, грузовиком и автобусом. Точные причины и другие обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее 5-tv.ru сообщал о массовом ДТП в Москве. В результате него известный актер Кирилл Трубецкой попал в отделение нейрохирурги.
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