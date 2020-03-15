Видео: иномарку разорвало пополам в результате массового ДТП с грузовиком и автобусом

Четыре автомобиля, в том числе грузовик и рейсовый автобус, столкнулись на трассе в Свердловской области. 5-tv.ru публикует видео с места массового ДТП.

Авария произошла на 309 километре автодороги Р-242 «Пермь — Екатеринбург» неподалеку от города Первоуральск. Здесь столкнулись рейсовый автобус, ехавший из Красноуфимска в Екатеринбург, две легковушки — Kia Rio и LADA Largus — и один грузовой автомобиль марки Isuzu.

В результате ДТП погибли три человека — водитель и двое пассажиров автомобиля Kia Rio. Травмы получил ребенок, ехавший в автомобиле LADA Largus. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет: всего в нем находились 16 человек. Путь в Екатеринбург они продолжат на резервном транспорте.

По предварительной информации, авария произошла из-за водителя Kia Rio. Он выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с LADA Largus, грузовиком и автобусом. Точные причины и другие обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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