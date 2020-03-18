В Москве стартовал конкурс «Цифровой прорыв-2020»

В Москве сегодня стартовал «Цифровой прорыв-2020». Этот конкурс проходит в рамках платформы «Россия — страна возможностей». В минувшем году он собрал более 66 тысяч IT-специалистов из 77 регионов, в этом — участников ожидают еще больше.

Проект, в первую очередь, направлен на поиск одаренных молодых людей, способных внести свой вклад в развитие цифровой экономики страны.

«Конкурс „Цифровой прорыв“ — он про то, как совместить интересы, потребности самих айтишников, интересы государства, интересы бизнеса. Чтобы бизнес мог найти правильных, талантливых, способных людей, а государство могло решать задачи которые перед ним стоит», — пояснил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Победители конкурса, помимо денежных призов, получат возможность пройти стажировку или трудоустроиться в крупные IT-компании.

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