В России отмечают 55 лет со дня выхода Леонова в открытый космос
В настоящее время в открытом космосе побывали 232 человека, совершено 416 выходов.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, 5-tv.ru
Сегодня исполняется 55 лет со дня первого выход человека в открытый космос. Его совершил советский космонавт Алексей Леонов. За пределами космического корабля он провел 12 минут.
Выходу в открытый космос предшествовала колоссальная работа ученых и инженеров. Им пришлось создать скафандр и специальный шлюз для выхода в открытый космос. Как это будет работать в реальных условиях никто не знал.
Уже на орбите возникли несколько нештатных ситуаций, которые могли привести к гибели экипажа. Из-за перепада давления скафандр Леонова раздулся и, чтобы вернуться обратно на корабль, ему пришлось теряя сознание выпускать из него воздух.
При возвращении на землю отказала автоматика, и пришлось сажать корабль впервые в ручном режиме практически вслепую. Ну, а на земле экипаж долго не могли найти спасатели и космонавты едва не замерзли в тайге.
Добавим, за 55 лет после Леонова в открытом космосе побывали 232 человека, совершено 416 выходов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что именем легендарного космонавта Леонова назвали университет в Подмосковье.
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