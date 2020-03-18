Каникулы будут объявлены в школах РФ с 23 марта по 12 апреля

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Нюра Незванова
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Сдача досрочных ЕГЭ переносится на основной период, сообщил врио главы Рособрнадзора.

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Perrey

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российские школы не будут работать с 23 марта по 12 апреля. Об этом сообщил на совещании Минпросвещения и Рособрнадзора по вопросам дистанционного обучения школьников и сдачи ЕГЭ в связи с карантином по короновирусу министр просвещения Сергей Кравцов.

Он также подчеркнул, что будет организована поддержка дистанционного обучения школьников.

Досрочный период ЕГЭ перенесен на июнь.

На данный момент число заболевших новым типом коронавируса в России равно 114. Более 16 тысяч человек, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией, находятся под медицинским наблюдением.

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