Мужчина выдумал изнасилование, потому что никто не поздравил его с днем рождения

Неудавшийся праздник жителя Москвы стал поводом для ложного вызова полиции. Как стало известно 5-tv.ru, накануне в дежурную часть поступило заявление об изнасиловании. Позвонивший правоохранителям молодой человек 1987 года рождения уверял, что неизвестные надругались над ним в хостеле, пока он спал.

По указанному адресу срочно выехал наряд полиции. Заявителя доставили в отделение для дачи показаний. Молодого человека уведомили, что по его обращению проведут проверку и поставят вопрос о возбуждении уголовного дела. После этого он признался, что история с изнасилованием ему «привиделась» — противоправных действий в его адрес не совершалось, и претензий он ни к кому не имеет. Как выяснилось, в этот день мужчина справлял день рождения, но никто его не поздравил.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Ленобласти написал явку с повинной после приставаний к спящему соседу по купе.