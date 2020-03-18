Кенгуру, воровавшую туалетную бумагу, поймали в Австралии

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Происшествие с участием смелого, но наглого животного попало на видео.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Stefan Huwiler; 5-tv.ru

Животные порой ведут себя как люди. В Австралии поймали кенгуру, которая воровала туалетную бумагу. Учитывая определенный дефицит этого предмета гигиены, который сейчас наблюдается в ряде стран, подобная кража — серьезное преступление.

Произошло это в одном из мотелей хозяину, которому надоело по несколько раз в день устанавливать новые рулоны. Он спрятался и подкараулил воришку. Кенгуру не только с удовольствием поедал мягкую бумагу, но и прятал в сумку остатки рулона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасение очередного нерпенка под Санкт-Петербургом попало на видео.

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