ТОП-3 мужчин по знаку зодиака, которые изводят женщин своей ревностью

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Валентин Черников
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Астрологи назвали главных собственников и деспотов среди представителей сильного пола.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bilderbox; , M. Baumann, ZAM-Photography, CHROMORANGE / Bilderbox,

Астрологи назвали самых ревнивых представителей зодиакального круга среди мужчин. По мнению специалистов, эти люди — большие собственники и деспоты. Они держат женщину в ежовых рукавицах и готовы ревновать ее даже к подругам, детям и родителям.

Лев

Мужчина этого знака самоуверен и самовлюблен, нередко с завышенной самооценкой. Он желает во всем быть первым и единственным. Лев не станет мириться с тем, кто может быть интересен его избраннице. Даже если речь идет о ее друге. По мнению Льва, женщина должна принадлежать только ему.

Рак

Рак, напротив, страдает от заниженной самооценки. Он часто мучается неуверенностью в себе и оттого подозревает свою подругу во всех смертных грехах. Это выливается в частые скандалы, разборы полетов на тему «где и с кем она была». Такой мужчина упрекает партнершу в том, что она проявляет к нему недостаточно внимания и любви.

Скорпион

Главный ревнивец среди всех — Скорпион. Это страстный и в чем-то опасный знак. Рожденный под этим созвездием мужчина уверен, что должен полностью владеть женщиной. Для этого он манипулирует, тиранит, всеми способами привязывает ее к себе. Жертва Скорпиона далеко не сразу понимает, что она в ловушке. Когда этот момент настает, он использует все возможные методы, чтобы не дать избраннице уйти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как узнать характер мужчины по месяцу его рождения.

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