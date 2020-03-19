Спортсмены по всему миру нашли новое применение туалетной бумаге

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В Сети набирает обороты новый челлендж, запущенный участниками Кубка Дэвиса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jenny Norquist; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом многие спортсмены по всему миру оказались на карантине. Они нашли необычный способ провести время в изоляции и поднять настроение своим поклонникам, пошутив над теми, кто массово скупает туалетную бумагу, боясь эпидемии.

Рулон бумаги участники Кубка Дэвиса — в том числе россиянин Андрей Рублев — использовали вместо теннисного мяча. Идею подхватили футболисты — среди них игроки «Ювентуса», «Реала» и «Манчестер Юнайтед». В интернете появляется все больше видеороликов на эту тему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о кенгуру, воровавшей туалетную бумагу. Животное поймали в Австралии.

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