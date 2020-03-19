Спортсмены по всему миру нашли новое применение туалетной бумаге
В Сети набирает обороты новый челлендж, запущенный участниками Кубка Дэвиса.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jenny Norquist; 5-tv.ru
Из-за ситуации с коронавирусом многие спортсмены по всему миру оказались на карантине. Они нашли необычный способ провести время в изоляции и поднять настроение своим поклонникам, пошутив над теми, кто массово скупает туалетную бумагу, боясь эпидемии.
Рулон бумаги участники Кубка Дэвиса — в том числе россиянин Андрей Рублев — использовали вместо теннисного мяча. Идею подхватили футболисты — среди них игроки «Ювентуса», «Реала» и «Манчестер Юнайтед». В интернете появляется все больше видеороликов на эту тему.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о кенгуру, воровавшей туалетную бумагу. Животное поймали в Австралии.
Нашли ошибку?