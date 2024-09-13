Обходят иммунитет: в России растет число заражений COVID-19 из-за мутаций вируса

В России растет число вариантов COVID-19, способных обходить иммунитет
Фото: 5-tv.ru
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На ситуацию с заболеваемостью коронавирусом также повлияла и сезонность.
В России фиксируется увеличение количества вариантов коронавируса (COVID-19), способных обходить иммунитет. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«По данным молекулярно-генетического мониторинга, проводимого Роспотребнадзором, в последние две-три недели в Российской Федерации в 2,5 раза вырос удельный вес циркулирующих вариантов штаммов нового коронавируса KP.3 и LB.1, входящих в сублинию FLiRT», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что данные варианты коронавируса — KP.3 и LB.1 — способны обходить иммунитет и инфицировать клетки человека из-за особых мутаций в шиповидном белке. Они показывают повышенную инфицированность по сравнению с другими вариантами коронавируса, а мутация в LB.1 значительно усилила возможность вируса обходить иммунитет.
Такие изменения привели к росту заболеваемости коронавирусом в России в начале сентября 2024 года. Кроме того, на увеличение числа заражений повлияла и сезонность.
Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что обстановка в стране в случае с коронавирусом остается безопасной. Она отметила, что одна из важнейших задач — извлечь уроки из прошедшей пандемии. Сейчас в России прорабатывают самые разные способы противодействия инфекции с учетом того, что уже известно о коронавирусе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам директора НИИ Дмитрия Лиознова, текущей осенью в России ожидается смешанная эпидемия гриппа из двух штаммов вируса.
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