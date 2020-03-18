«Дезинфекция прежде всего»: Евгения Лоза показала фанатам фото из душа

Актриса Евгения Лоза решила присоединиться к всенародному марафону юмора и стеба над коронавирусом. Она поделилась с поклонниками фото из душа, лаконично подписав снимок: «Дезинфекция прежде всего».

Поклонники пришли в восторг от откровенного фото.

«Евгения, вы хороши всегда и в любом образе»

«Даже в таком виде вы прекрасны, Евгения!»

«Шикарный единорог», — комментировали подписчики.

Не всем, правда, пришлось по душе такое поведение артистки. Некоторые сочли его слишком фривольным, а также съязвили на тему того, что девушка слишком фотогенично выглядит в мыльной пене под струей воды.

Instagram @loza_jenya

«Красивая, бесспорно, но фото в душе лучше оставить для себя, это перебор»

«При полном макияже, чтобы узнали и не перепутали», — писали скептики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Евгения Лоза показала шутливое видео с тренировки.