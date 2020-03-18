«Дезинфекция прежде всего»: Евгения Лоза показала фанатам фото из душа
Не все фанаты артистки нашли поведение артистки очаровательным.
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Фото, видео: Instagram @loza_jenya
Актриса Евгения Лоза решила присоединиться к всенародному марафону юмора и стеба над коронавирусом. Она поделилась с поклонниками фото из душа, лаконично подписав снимок: «Дезинфекция прежде всего».
Поклонники пришли в восторг от откровенного фото.
«Евгения, вы хороши всегда и в любом образе»
«Даже в таком виде вы прекрасны, Евгения!»
«Шикарный единорог», — комментировали подписчики.
Не всем, правда, пришлось по душе такое поведение артистки. Некоторые сочли его слишком фривольным, а также съязвили на тему того, что девушка слишком фотогенично выглядит в мыльной пене под струей воды.
«Красивая, бесспорно, но фото в душе лучше оставить для себя, это перебор»
«При полном макияже, чтобы узнали и не перепутали», — писали скептики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Евгения Лоза показала шутливое видео с тренировки.
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