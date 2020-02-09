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«Женька, ты супер!»: Евгения Лоза показала шутливое видео с тренировки

, 15:11 | Анастасия Игонина 563

Актриса честно продемонстрировала, что ей, как и многим, спортивные занятия даются не так уж легко.

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Фото, видео: Instagram @loza_jenya

Евгения Лоза поделилась ироничным видео с тренировки в спортзале. Ролик актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре артистка в белой футболке и синих спортивных штанах с лампасами выполняет упражнения на тренажерах, коврике для йоги и фитболе (большом надувном мяче для занятий спортом — Прим.ред.). Тренировка сопровождается шутками — например, Лоза признается, что старается во время занятий только когда кто-то ее снимает.

Также оператор подловил Евгению, когда та пыталась схитрить и вместо упражнения, для которого нужно опереться спиной о фитбол, просто легла на спортивный снаряд.

«Камера-мотор-тренер!» — пошутила она в описании публикации.

«Молодечик! Женька, ты супер!»

«Героиня!» — поддержали актрису поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена Юдашкина показала спортивную тренировку внуков.

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