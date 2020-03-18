Органы опеки не получали жалоб на блогера Диденко из-за видео с детьми на подоконнике

Органы опеки не получали жалоб на блогера Катерину Диденко, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента Москвы по труду и соцзащите населения. Ранее стало известно, что женщина встала на подоконник с двумя детьми на руках и выложила видео в соцсети.

Представители соцзащиты навестили Диденко, однако дома никого не оказалось. Тогда с женщиной связались по телефону и предложили психологическую и юридическую помощь. От этого блогер отказалась, объяснив, что уже посещает психолога. Ей оставили контакты на случай, если поддержка все-таки потребуется.

«Семья на учете в учреждениях соцзащиты не состояла, за социальной помощью не обращалась. Ранее получала социальные выплаты на детей. Информации о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей в органы опеки не поступало», — сообщили в пресс-службе столичного департамента.

Блогер Катерина Диденко потеряла мужа в результате неудачного эксперимента с сухим льдом на своем дне рождения в банном комплексе. Валентин Диденко стал одной из трех жертв трагедии. Он и двое гостей погибли от нехватки кислорода, когда в бассейн загрузили 25 килограммов вещества. Концентрация оказалась критической. После этого Катерина Диденко стала часто писать в Instagram, как скорбит по мужу. Подписчики обвиняли ее в пиаре на костях, девушка подверглась травле. Как писал ранее 5-tv.ru, в середине марта Диденко вместе с двумя детьми на руках взобралась на подоконник под грустную мелодию. Таким образом женщина пыталась остановить травлю в соцсети и подавить в подписчиках агрессию. Детский омбудсмен Москвы обещала провести с ней беседу.