Омбудсмен побеседует с блогером Диденко из-за видео, где она встала на подоконник с детьми на руках
Правозащитница собирается провести с вдовой «педагогическую беседу».
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Фото, видео: Instagram @didenko.katerina
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская встретится с блогером Екатериной Диденко, чей супруг погиб во время вечеринки в банном комплексе с сухим льдом.
Правозащитник пообщается со вдовой в связи с недавним видео, опубликованным в Instagram — в ролике Диденко вместе с двумя детьми на руках взобралась на подоконник под грустную мелодию. Таким образом женщина пыталась остановить травлю в соцсети и подавить в подписчиках агрессию.
«Я свяжусь и попытаюсь обсудить с мамой ее поступок, проведу педагогическую беседу», — цитирует детского омбудсмена РИА Новости.
Подчеркивается, что Следственный комитет в действиях Екатерины Диденко не усматривает ничего противозаконного, так как реальной угрозы жизни и здоровью ее детей не было.
Негативные сообщения в адрес вдовы стали поступать после трагедии, которая произошла 28 февраля в московском банном комплексе во время празднования ее дня рождения. На вечеринке с сухим льдом погибли двое друзей и муж именинницы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Диденко рассказала дочери о смерти отца.
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