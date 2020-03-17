Омбудсмен побеседует с блогером Диденко из-за видео, где она встала на подоконник с детьми на руках

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская встретится с блогером Екатериной Диденко, чей супруг погиб во время вечеринки в банном комплексе с сухим льдом.

Правозащитник пообщается со вдовой в связи с недавним видео, опубликованным в Instagram — в ролике Диденко вместе с двумя детьми на руках взобралась на подоконник под грустную мелодию. Таким образом женщина пыталась остановить травлю в соцсети и подавить в подписчиках агрессию.

«Я свяжусь и попытаюсь обсудить с мамой ее поступок, проведу педагогическую беседу», — цитирует детского омбудсмена РИА Новости.

Подчеркивается, что Следственный комитет в действиях Екатерины Диденко не усматривает ничего противозаконного, так как реальной угрозы жизни и здоровью ее детей не было.

Негативные сообщения в адрес вдовы стали поступать после трагедии, которая произошла 28 февраля в московском банном комплексе во время празднования ее дня рождения. На вечеринке с сухим льдом погибли двое друзей и муж именинницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Диденко рассказала дочери о смерти отца.