Экс-начальника отдела противодействия коррупции в Барнауле осудили за взятку
Бывшего высокопоставленного полицейского приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в 13 миллионов рублей.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; СК РФ
Экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Барнаулу осудили за взятку.
Как сообщает региональный СК, Андрею Абрамову суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы и штрафа в 13 миллионов рублей. Помимо прочего, бывший высокопоставленный страж порядка лишен звания майор полиции.
По данным следствия, в июне 2019 года Андрей Абрамов получил от двух предпринимателей 700 тысяч рублей. Взамен полицейский обещал не проводить проверки в отношении подконтрольных бизнесменам фирм. Общий размер взятки должен был составить один миллион 300 тысяч рублей. После передачи первой части суммы экс-майор полиции был задержан оперативниками ФСБ по Алтайскому краю.
После проведения служебной проверки Андрей Абрамов был уволен из правоохранительных органов. Стоит отметить, что во время расследования коррупционер свою вину так и не признал.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии экс-генерала СК РФ Дрыманова.
Нашли ошибку?