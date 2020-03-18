Экс-начальника отдела противодействия коррупции в Барнауле осудили за взятку

Экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Барнаулу осудили за взятку.

Как сообщает региональный СК, Андрею Абрамову суд назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы и штрафа в 13 миллионов рублей. Помимо прочего, бывший высокопоставленный страж порядка лишен звания майор полиции.

По данным следствия, в июне 2019 года Андрей Абрамов получил от двух предпринимателей 700 тысяч рублей. Взамен полицейский обещал не проводить проверки в отношении подконтрольных бизнесменам фирм. Общий размер взятки должен был составить один миллион 300 тысяч рублей. После передачи первой части суммы экс-майор полиции был задержан оперативниками ФСБ по Алтайскому краю.

После проведения служебной проверки Андрей Абрамов был уволен из правоохранительных органов. Стоит отметить, что во время расследования коррупционер свою вину так и не признал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии экс-генерала СК РФ Дрыманова.