Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии экс-генерала СК РФ Дрыманова

Московский городской суд приговорил экс-главу управления СК по Москве Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы. Его обвиняли в получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

Кроме этого он должен выплатить штраф в размере 196 миллионов рублей. Также он будет лишен звания генерала и государственных наград.

Судебное заседание по делу бывшего правоохранителя проходило в общем порядке.

Также суд озвучил приговор в отношении экс-начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко. Он отправится в колонии на 14 лет и заплатит штраф 250 миллионов рублей.

Дрыманов является одним из фигурантов дела Шакро Молодого. Как считают следователи, генерал-майор юстиции в отставке получил взятку за освобождение подручного криминального авторитета Андрея Кочуйкова, который был осужден за перестрелку на Рочдельской улице в столице в декабре 2015-го. Всего высокопоставленные сотрудники Следственного комитета по Москве получили порядка 800 тыссяч долларов.