Оползень сошел в центре Нижнего Новгорода

В результате схода оползня в центре Нижнего Новгорода оказались перекрыты обе полосы дороги у Похвалинского съезда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Очевидцы публикуют кадры произошедшего в социальных сетях.

Место, где произошло ЧП, является связующим между нижней частью города и его центром в верхней части. Похвалинский съезд — важная транспортная артерия, ведущая к Канавинскому мосту.

О пострадавших в результате схода оползня не сообщается.