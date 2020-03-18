Оползень сошел в центре Нижнего Новгорода

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Нюра Незванова
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ЧП произошло на Похвалинском съезде.

Фото: ВКонтакте @52mchsgov

В результате схода оползня в центре Нижнего Новгорода оказались перекрыты обе полосы дороги у Похвалинского съезда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Очевидцы публикуют кадры произошедшего в социальных сетях.

Место, где произошло ЧП, является связующим между нижней частью города и его центром в верхней части. Похвалинский съезд — важная транспортная артерия, ведущая к Канавинскому мосту.

О пострадавших в результате схода оползня не сообщается.

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