Путин прибыл в Крым в годовщину его воссоединения с Россией

Президент РФ Владимир Путин прибыл на полуостров Крым в годовщину его воссоединения с Россией, сообщает ТАСС. Отмечается, что в планах лидера страны вручение государственных наград строителям Крымского моста и встреча с представителями общественности.

Мероприятия с участием главы российского государства состоятся в музейно-выставочном комплексе «Константиновская батарея», отреставрированном Русским географическим обществом.

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации подписан 18 марта 2014 года и уже 21 марта был ратифицирован Федеральным собранием. «Возвращение домой» поддержали 96,7% жителей Крыма и 95,6% населения Севастополя при явке 80%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассказал о приоритетных задачах российских властей.