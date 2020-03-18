Больная коронавирусом девушка Бонда Куриленко рассказала о своем состоянии

Актриса Ольга Куриленко, заболевшая коронавирусом, рассказала подписчикам о своем состоянии. Девушка Бонда призналась, что чувствует себя лучше, но по-прежнему не получает от врачей никакой помощи. Также она раскрыла фанатам свое местонахождение.

«Ребята, сегодня мне лучше! Температура прошла. Я нахожусь в Лондоне! Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Всем, кто болеет, скорейшего выздоровления», — написала звезда.

Instagram @olgakurylenkoofficial

Также подруга агента 007 рассказала, что для поддержания иммунитета пьет витамины, но напомнила, что они не являются средством для лечения инфекции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольге Куриленко после получения положительного теста на COVID-19 отказали в госпитализации. Врачи сказали девушке, что заберут ее в больницу, когда ей станет хуже.