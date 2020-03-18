Курс доллара на Forех превысил отметку в 82 рубля

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Василий Заика
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Ранее сегодня курс доллара достигал 80,87 рубля.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, Татьяна Полевая, Павел Бедняков

Курс доллара на валютном рынке превысил отметку в 82 рубля. Ранее сегодня за один доллар США давали 80,87 рубля.

На торгах Московской биржи серьезный рост показал и евро. Его курс по отношению к рублю подскочил на 6,17% к уровню закрытия предыдущих торгов. Впервые с февраля 2016 года эксперты зафиксировали максимальную, по данным торговой площадки, стоимость — 88,02 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный курс американской валюты, установленный Центробанком РФ на 19 марта — 77,21 рубля, стоимость евро — 84,89 рубля.

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