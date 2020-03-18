«Почти Ким Кардашьян»: Леся Никитюк «растолстела» после карантина по коронавирусу
Звезда «Орла и решки» поразила поклонников фотографиями в откровенном купальнике на яхте.
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Фото, видео: Instagram @lesia_nikituk
Бывшая ведущая программы «Орел и решка» Леся Никитюк представила, как может выглядеть после завершения карантина по коронавирусу нового типа. Фотографии с растолстевшей версией себя она выложила в Instagram. На снимках знаменитость запечатлена стоящей на яхте в откровенном белом купальнике.
«Я после карантина. Отмечай подружку в комментариях», — подписала Никитюк фото, уточнив в комментариях, что сделала себя полнее с помощью редактора Photoshop в юмористических целях.
Поклонники телеведущей признаются, что не боятся потолстеть до таких параметров фигуры во время изоляции, обсуждают навыки Леси по работе в фоторедакторе, а также хвалят ее фигуру.
«Я такая уже в начале карантина»;
«Обычно в Photoshop уменьшают себя, но этот карантин»;
«Кажется, на втором фото даже волна поднимается от такой красоты»;
«Ничего не портит, даже карантин»;
«Нормально, почти Ким Кардашьян», — написали пользователи.
На прошлой неделе ВОЗ объявила в мире пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Многие страны, включая Россию, ввели противоэпидемические меры. Одна из них — двухнедельный карантин или режим самоизоляции. В РФ тысячи людей также перевели на удаленный режим работы. В школах ввели режим свободного посещения, а в вузах — дистанционное обучение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леся Никитюк сделала будоражащее фото топлес. На провокационном снимке светская львица прикрыла роскошную грудь одной рукой.
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