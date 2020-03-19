Пилоты истребителей и ударных вертолетов начали играть в «Авиадартс»

Отборочный этап конкурса летных экипажей «Авиадартс-2020» начался в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

В соревнованиях по воздушной выучке принимают участие авиационные экипажи Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Западного военного округа.

Для участия в конкурсе на оперативные аэродромы прибыли сверхманевренные истребители Су-35С, Су-30СМ и Су-27. Кроме того, здесь расположились разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, ударные Ми-28 «Ночной охотник» и Ми-24, а также транспортно-боевые Ми-8.

Экипажи соревнуются в ведении воздушной разведки, пилотировании и стрельбе по наземным целям. Огонь ведут неуправляемыми авиационными ракетами и из автоматических авиационных пушек.

Команды, которые наберут больше всего очков, будут представлять интересы ЗВО на всеармейском этапе конкурса Армейских Международных Игр (АрМИ-2020).

Ранее 5-tv.ru публиковал видео полета российского Ту-142 вблизи побережья Аляски. Два противолодочных самолета находились примерно в 100 километрах от побережья американского штата.