Актеру из «Кадетства» грозит уголовное преследование за избиение врачей и оскорбление полицейских

За оскорбление правоохранителей и нанесение телесных повреждений медикам скорой помощи актеру из сериала «Кадетство» Кириллу Емельянову грозит уголовное преследование. В течение ближайших 48 часов он проведет под арестом.

Артиста задержали после того, как он напал на врачей «неотложки», которую вызвали из-за того, что «неадекватный гражданин вел себя буйно и бросался на окружающих». Врачи в свою очередь позвонили в полицию. Актер стал нецензурно выражаться в их сторону. Известно, что молодой человек находился в алкогольном опьянении.

Ранее в Instagram Екатерины Бобковой, которая проходила свидетельницей по делу футболистов Кокорина и Мамаева, устроивших драку в столичном баре, появилось видео с участием Емельянова. На кадрах девушка вместе с актером из «Кадетства» распивает алкогольные напитки и курит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Головин обрадовался решению суда о выплате алиментов внебрачной дочери.