Александр Головин обрадовался решению суда о выплате алиментов внебрачной дочери

Актер Александр Головин прокомментировал решение суда, согласно которому теперь он обязан выплачивать алименты внебрачной дочери Оливии. Мама девочки Светлана Белогурова пришла в негодование из-за поста артиста в Instagram.

Головин опубликовал фотографию своих адвокатов, а в тексте выразил им благодарность за работу. По его словам, без юристов нельзя было бы добиться «законности и справедливости».

«Суд принял решение, которое меня полностью удовлетворяет. Всем мира и добра!» — заключил актер.

Instagram @s.a.n.e.k13

Теперь он обязан каждый месяц выплачивать внебрачной дочери алименты в размере двух МРОТ (примерно 22,5 тысячи рублей — Прим. ред). Мама девочки Светлана не стала комментировать решение суда, но пришла в негодование из-за поста Головина.

«Долой настоящих мужчин! Пусть миром правят трусы и безответственные подростки!» — цитирует ее Starhit.

Она также упрекнула отца полуторогодовалой девочки в том, что тот избегает общения с дочерью. По ее мнению, Головину следует хвастаться перед подписчиками подарками для дочки, а не успехами в суде.

«И теперь ты гордишься работой своих адвокатов? Да это позор! Больше тебе никто из нас не напишет, гордись до пенсии, как говорится», — гневно пообещала Светлана.

Прежние решения суда о выплате алиментов внебрачной дочери актер оспаривал. Как сообщал 5-tv.ru агент Александра Головина говорила, что мать девочки «это полный абзац».