«Пока не верю»: сыгравший отца актера из «Кадетства» отреагировал на его задержание

Актер Сергей Жолобов, сыгравший отца героя Кирилла Емельянова в сериале «Кадетство», в интервью 5-tv.ru прокомментировал задержание коллеги по цеху. Как стало известно 5-tv.ru, артист был доставлен в участок после того, как якобы набросился на сотрудников скорой помощи. По предварительным данным, Емельянов нецензурно выражался и нанес телесные повреждения одному из фельдшеров. В результате врачи были вынуждены вызвать полицию.

«Мы знакомы, да, но я еще ничего не знаю, потому что вот только сегодня мне позвонили и сказали. Так что я пока не в курсе, только обладают информацией со слов чужих. С Кирюхой я еще не созванивался. <…> Я пока не верю. Либо это случайность», — признался Жолобов, отметив, что еще не общался с артистом на эту тему.

По предварительной информации, конфликт с медиками у Емельянова произошел в квартире Екатерины Бобковой, выступавшей главной свидетельницы по делу футболистов Кокорина и Мамаева. Накануне инцидента, судя по сторис девушки, молодые люди распивали алкогольные напитки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении артиста возбудили уголовное дело. Ближайшие 48 часов он проведет под арестом.