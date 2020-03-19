Пенсионер на авто проехал по ногам женщины из-за отказа уступить ему дорогу

Пенсионер за рулем автомобиля совершил наезд на женщину в Москве на улице Фабрициуса, 50.

Как стало известно 5-tv.ru, конфликт между водителем и пешеходом произошел из-за отказа последней уступить дорогу его авто. Женщина Мария К. 1979 года рождения стояла у остановки общественного транспорта вместе со своей пожилой матерью, когда мужчина выезжал со двора. На его просьбу уступить дорогу, она ответила отказом. Родительница пострадавшей отошла, а пенсионер за рулем машины дал по газам.

Пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали у нее перелом костей таза.

Водителю Сергею Ч. 1961 года рождения грозит уголовное наказание.

Обстоятельства произошедшего выясняются.