Завтрак вместо патчей: что съесть и выпить утром, чтобы убрать следы недосыпа

Правильно составленный завтрак способен запустить внутренние процессы, которые помогут организму быстрее прийти в тонус и вернуть лицу свежий вид. И тогда не придется облепляться патчами от отеков и замазывать консилером темные круги, тусклую кожу.

Что съесть и выпить с утра, если отражение в зеркале не радует?

Напитки, которые бодрят лучше кофе

Полезный завтрак: что есть утром от усталости и следова недосыпа на лице. Фото: 5-tv.ru

Первое, что стоит сделать после пробуждения, — выпить стакан чистой теплой воды.

Организм за ночь теряет влагу, и без ее восполнения запустить метаболизм и работу желудка сложно. При обезвоживании он начинает удерживать жидкость в тканях, что и приводит к отечности. Поэтому стакан воды с утра не только бодрит, но и помогает избежать отеков, профилактика припухшего лица.

В воду можно добавить лимон. Такое сочетание налаживает пищеварение и подготавливает организм к приему пищи. Правда, при нарушенной кислотности желудка от этого напитка лучше отказаться.

Достойной альтернативой кофе может стать зеленый чай. Этот напиток стоит пить именно утром, потому что за счет сочетания кофеина и аминокислоты L-теанина он бодрит, улучшает метаболизм, стимулирует работу мозга и способствует концентрации внимания.

Также зеленый чай обладает мочегонным эффектом и активизирует вывод потенциальных токсинов. Рекомендуется пить его без сахара — именно в таком виде он помогает избежать задержки жидкости.

Травяной чай с мятой также помогает взбодриться утром.

Цикорий тоже хорош. По вкусу он напоминает кофе, но не содержит кофеин. Этот напиток способствует контролю уровня сахара в крови, а за счет высокого содержания инулина улучшает состояние кишечника.

Хорошо бодрит свежевыжатый сок из апельсинов или грейпфрутов. Эти фрукты богаты витамином C, поэтому и помогают взбодриться. Такие соки лучше разбавлять водой, чтобы избежать слишком высокой концентрации.

Продукты против отеков

Полезный завтрак: что есть утром от усталости и следова недосыпа на лице. Фото: 5-tv.ru

С утра здорово придают бодрости продукты, богатые калием. Этот микроэлемент регулирует водно-солевой баланс и не позволяет натрию скапливаться в организме. Бананы, авокадо, шпинат, картофель, курага — эти продукты помогают не задерживать лишнюю жидкость.

Борются с отеками также овощи и фрукты с высоким содержанием воды. Огурцы, сельдерей, арбуз, дыня, цитрусовые насыщены влагой и содержат вещества, стимулирующие обменные процессы, благодаря чему из организма выводится лишняя жидкость.

Белковые продукты также важны в борьбе с отеками. Недостаток белка — одна из причин отечности. В рационе должно быть достаточно постного мяса, рыбы, курицы, творога и бобовых.

Что касается соли, ее избыток задерживает воду в организме. Ограничение соли, особенно в вечернее время, помогает просыпаться без отекшего лица.

Завтраки, которые возвращают энергию

Полезный завтрак: что есть утром от усталости и следова недосыпа на лице. Фото: 5-tv.ru

Цельнозерновые каши — один из лучших вариантов для завтрака после недосыпа.

В них много витаминов группы B, которые улучшают работу мозга. К тому же крупы — это сложные углеводы, которые заряжают энергией на целый день, в отличие от кофе, эффект бодрости от которого кратковременный.

Продукты с высоким содержанием белка тоже дают хороший заряд энергии. На завтрак можно отварить куриные яйца — они медленно перевариваются, что помогает дольше ощущать сытость.

Быстрый вариант — натуральный йогурт без добавок и сахара. В него уместно добавить орехи. Всего 20-30 граммов помогают снизить уровень плохого холестерина, обогащают рацион полезными жирами, белком, витаминами группы B и магнием.

Эти элементы способствуют насыщению и помогают быстрее проснуться. Единственное — взрослому человеку рекомендуется съедать не более 30 граммов орехов в день, поэтому лучше их добавлять к завтраку, а не есть вместо него.

Продукты и напитки, которые испортят утреннее отражение в зеркале

Полезный завтрак: что есть утром от усталости и следова недосыпа на лице. Фото: 5-tv.ru

Не стоит начинать день с бутербродов, каш быстрого приготовления и сухих завтраков. Все они, как правило, содержат много сахара и быстрых углеводов, которые дают кратковременный прилив энергии, сменяющийся упадком.

Сладкие йогурты, мюсли с добавленным сахаром и соки из упаковки тоже не лучший выбор. Они вызывают скачки уровня сахара в крови, что ведет к быстрой потере энергии и может усилить ощущение усталости.

Кофе натощак — главный кандидат на исключение из утреннего ритуала. Он стимулирует выработку желудочного сока и соляной кислоты, что повышает риск изжоги и гастрита.

Взбодрить латте или американо смогут, но через несколько часов их эффект заменит усиленное чувство голода. Кроме того, напиток вызывает повышенную выработку кортизола, провоцируя усталость и раздражительность в течение дня.

Утренний ритуал свежести вместо косметики

Полезный завтрак: что есть утром от усталости и следова недосыпа на лице. Фото: 5-tv.ru

Если выспаться не удалось, утренний ритуал может выглядеть так. Сразу после пробуждения — стакан теплой воды.

Потом было бы здорово сделать легкую разминку. Она активизирует кровообращение и даст дополнительный заряд бодрости. Если недосып спровоцировал сильные отеки, можно включить в зарядку прыжки — они точно помогут лучше патчей.

Через некоторое время — завтрак, в котором есть белок (яйца, йогурт без сахара, творог) и сложные углеводы (цельнозерновая каша, орехи). Из напитков — зеленый чай, цикорий или травяной чай.

Кофе, если без него совсем сложно, лучше выпить после еды, а не на голодный желудок.