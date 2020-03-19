Мужчина порезал беременную в Подмосковье

Житель Люберецкого района Московской области за день исполосовал ножом двух человек в Щелково, включая беременную женщину. Как сообщают источники 5-tv.ru, накануне подозреваемый мужчина 1982 года рождения нанес ножевое ранение в шею гражданину Л. Ранее потерпевший был судим за хулиганство.

Через пять часов после инцидента в полицию поступило сообщение о втором нападении. На этот раз жертвой стала гражданка К., уроженка Донецкой области, которая находилась на 14-недельном сроке беременности. Ее подозреваемый ранил ножом в живот. Как и первая жертва, женщина имела судимость за причинение тяжкого вреда здоровью.

Нападавшего задержали сотрудники полиции. Он признался в содеянном. Как выяснилось, мужчина безработный рецидивист. С 2005 года он не раз привлекался к уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности жилища, побои, похищение либо повреждение документов, кражу и грабеж.

Ранее 5-tv.ru писал, что получивший ножом в глаз петербуржец скончался по дороге в больницу.