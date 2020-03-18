Получивший ножом в глаз петербуржец скончался по дороге в больницу
Конфликт между 40-летним и 80-летним мужчинами произошел утром на автобусной остановке. Хулигана задержали очевидцы. Полиция пообещала их наградить.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Пожилой мужчина, получивший ножом в глаз на автобусной остановке в Санкт-Петербурге, скончался по дороге в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. Конфликт между 40-летним мужчиной и 80-летним пенсионером произошел утром на Большом проспекте Петроградской стороны. Предполагаемого злоумышленника задержали очевидцы.
«Ранее судимый мужчина избил пожилого человека, а также ударил его ножом в область глаза, после чего был задержан прохожими гражданами, которые обезоружили подозреваемого и передали его подоспевшем наряду полиции», — говорится в сообщении СКР.
В свою очередь руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области решило наградить троих граждан, которые обезоружили и скрутили подозреваемого.
«Очевидец происшествия Александр Бойцов, несмотря на то, что был на остановке с трехлетним ребенком, начал удерживать нападавшего, еще двое мужчин — Виталий Базавов и Николай Шереметьев, подоспели ему на помощь», — сообщает пресс-служба ведомства.
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