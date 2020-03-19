«Учитель, гуру и брат»: Киркоров поздравил Леонтьева с 71-летием

«Король эстрады» Филипп Киркоров не остался в стороне от дня рождения Валерия Леонтьева. На своей странице в Instagram он поздравил коллегу с 71-летием, посвятил ему слова любви и признал за ним пальму первенства на отечественной эстраде.

«Невероятный! Непревзойденный! Настоящий король и властелин сцены на протяжении больше 40 лет — мой старший товарищ, учитель, гуру и брат, дорогой Валерий Яковлевич, с днем рождения! Люблю тебя всем сердцем и обожаю!» — написал Киркоров.

Instagram @fkirkorov

Народному артисту певец пожелал оставаться востребованными и любимым миллионами вне зависимости ни от каких «Коронованных вирусных самозванцев».

«На каждый вирус есть вакцина по имени Леонтьев, и это уже исторический факт!» — заключил Филипп.

К тексту он приложил фото, на котором оба артиста снялись вместе — каждый в ярком образе. Киркоров — в костюме тропической расцветки, а именинник в красном фраке с черными крыльями и цилиндре с изображением птицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что концертный директор Леонтьева рассказал об ухудшении состоянии артиста.