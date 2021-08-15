Пять пород кошек-талисманов, притягивающих удачу и счастье в дом

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Василий Заика
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Эти домашние питомцы издревле считаются проводниками духов из потустороннего мира и способны накапливать энергию.

Пять пород кошек-талисманов, притягивающих удачу и счастье в дом

Фото: www.globallookpress.com / Allen Eyestone, imagebroker/Arco Images / Wegner, Verena Scholze, Erich Schmidt, imagebroker/Arco Images / Wegner, Doreen Zorn, YouTube / Породы Кошек

Эзотерики назвали пять пород кошек-талисманов, способных, как магнит, притянуть в дом удачу и счастье. Еще в древности люди считали хвостатых питомцев проводниками духов из потустороннего мира. Наши предки верили, что кошки способны накапливать в себе мощную энергию.

Као-мани — это королевская и очень древняя порода. Таких кошек в Таиланде считают достоянием нации. Они являются своеобразным талисманом удачи. Эту кошку могли себе позволить только императоры.

Сиамская кошка — кремовый окрас животного указывает, что оно отмечено печатью благосклонности богов. Считается, что эти «хвостатые» приносят в дом благословение и удачу.

Корат — представители этой породы кошек притягивают любовь и счастье. Таких животных обычно дарят новобрачным на свадьбу. Появление кората в доме у молодоженов сулило крепкую, гармоничную и счастливую семью.

Тайская кошка — эти животные являются мощным магнитом для успеха и благополучия. Кошка выбирает среди членов семьи самого авторитетного и сильного духом. В результате хозяин начинает довольствоваться удачей в делах и благосклонным отношением окружающих.

Японский бобтейл — эта кошка является символом счастья. У животного, в отличие от представителей других пород, очень короткий хвостик. Жители Японии весьма трепетно относятся к таким питомцам. Как правило, этих кошек берегут и даже уважают. Они способны принести в дом мир, счастье и благополучие.

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